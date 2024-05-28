Sakarya'dan kısa kısa

Serdivan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ilk taksit ödemelerinin 31 Mayıs Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini belediye ana hizmet binasındaki veznelerden ve Serdivan Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği belirtildi.

Verginin ilk taksitinin ödenmesi uyarısı yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerinin ilk taksitlerini mayıs ayı içerisinde ödemeleri önem arz ediyor. Son ödeme tarihi 31 Mayıs olan vergilerini ödemek isteyen vatandaşlarımız, Belediyemizin ana hizmet binasında bulunan veznelerden hafta içi 8.30 ile 17.30 arası ödeme yapabilirler. Belediyeye gelme imkanı olmayan vatandaşlarımız ise www.serdivan.bel.tr internet adresimizden kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapabilirler." denildi.

- SUBÜ'de personellerin fiziksel aktivite yoğunluğu belirlendi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde yürütülen SUBÜ personellerinin fiziksel aktivite durumlarını ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını belirlemek, egzersiz önerileri paylaşmak amacıyla hazırlanan "SUBÜ Fiziksel Aktivite Projesi" tamamlandı. SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, projeye 87 akademik ve idari personel gönüllü olarak katıldı.

Personellerde en çok boyun, omuz, omurga ve bel rahatsızlığı saptanırken, en az kalça, diz, bacak kası ve ayak bileği rahatsızlıklarının bulunduğu belirlendi. Haftalık fiziksel aktivite düzeyi ise personellerin yüzde 67,1'inde minimal düzeyde, yüzde 21,2'sinde çok aktif düzeyde ve yüzde 11,7'sinde ise inaktif düzeyde ölçüldü. Elde edilen bulgular doğrultusunda personellere ofis, aerobik, güçlendirme ve kor stabilizasyon egzersizleri önerildi. - Akyazı'da Sakaryaspor'un final maçı dev ekranda izlenecek

Sakaryaspor'un Trendyol Süper Lig yolunda Bodrumspor FK ile oyanacağı play-off finali, Akyazı Çarşı içinde bulunan dev led ekrandan yayınlanacak. Belediyeden yapılan açıklamada, final maçının oynanacağı Adana'ya gidemeyecek Akyazılı vatandaşların Sakaryaspor'a ekran başında destek olabileceği anlatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Final müsabakasına gitmeyecek tüm hemşerilerimizi tek yürek olarak şehrimizin takımını desteklemek adına perşembe akşamı ilçe merkezimize davet ediyoruz. İnşallah bu coşku maçın ardından şampiyonluk kutlamasına dönecek, hep birlikte bu mutluluğu yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

- Hendek'te 7 mahallede doğalgaz çalışmaları sürüyor Hendek Belediyesi ve AGDAŞ işbirliğiyle Hendek'te 7 mahallede doğalgaz yatırımları devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamada, Yeşilyurt, Uzunçarşı, Kurtköy, Kocaahmetler, Hacıkışla, Soğuksu ve Sivritepe mahallelerinde dört farklı ekip tarafından doğalgaz çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Kısa sürede tamamlanması planlanan ana hat çalışmalarının ardından abonelik işlemleri sonrası ev ve iş yerlerine doğalgazın verilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, 7 ayrı mahallede devam eden doğalgaz ana hat çalışmalarının hızla ilerlediğini aktardı.