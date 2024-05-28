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        Sakarya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:51
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        Sakarya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden Emirhan İ. (23) idaresindeki 54 BE 790 plakalı motosiklet, Eski Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurdu. Motosikletten savrulan sürücü, çöp konteynerine çarparak yola düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Emirhan İ, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza yerine gelen Emirhan İ'nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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