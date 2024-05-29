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        Sakarya'da engellilere akülü araba ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığının himayesinde, Sakarya Müftülüğü ile İl Engellilik Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen "Gelin Destek Olalım, Engelliye Umut Olalım" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere akülü araba ve tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:54
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        Sakarya'da engellilere akülü araba ve tekerlekli sandalye dağıtıldı
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        Diyanet İşleri Başkanlığının himayesinde, Sakarya Müftülüğü ile İl Engellilik Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen "Gelin Destek Olalım, Engelliye Umut Olalım" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere akülü araba ve tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Sakarya Valiliği onayıyla başlatılan bağış kampanyasında hayırseverler, STK'lar ve belediyelerin katkılarıyla alınan 14 akülü araba ve 9 tekerlekli sandalye, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

        Sakarya İl Müftü Vekili Dr. Caner Akdemir, programda yaptığı konuşmada, Sakarya Müftülüğü İl Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile İl Engellilik Koordinatörlüğü bünyesinde iki hafta önce yardım seferberliği başlattıklarını söyledi.

        Bu yardım çağrısına katılanların destekleriyle 14 akülü araba ve 9 tekerlekli sandalyenin sahiplerine takdim edildiğini belirten Akdemir, "Unutulmamalıdır ki, özel gereksinimli bireylerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek Allah katında sadaka değerindedir. Bugün biz de burada engelli vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz." dedi.

        Proje paydaşlarından Sakarya Engelli ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Aslı Çam, kampanya ile engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlattı.

        Engellilerden Hümeyra Yıldızhan, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Vesile olanlara çok teşekkür ederim. Bizim gibi engelli vatandaşlar için el ayak demek, akülü araba demek." şeklinde konuştu.

        Muhammet Kıran da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe, Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Kur'an Kursu Öğreticisi Arzu Geloğlu, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü İl Vaizi Dr. Ferda Yıldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Öksüzoğlu ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Zafer Kotan da katıldı.​​​​​​​

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