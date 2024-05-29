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        Trendyol 1. Lig play-off finali, Sakarya'da dev ekrandan izlenecek

        Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan takip edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:34
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        Trendyol 1. Lig play-off finali, Sakarya'da dev ekrandan izlenecek
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        Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan takip edilecek.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarlar için Demokrasi Meydanı'na dev ekran kurulacak.

        Takıma destek olmak için tüm Sakaryalılar meydana davet edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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