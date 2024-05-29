Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" düzenlenecek

Duran, misafirlerin yıllardır görmediği akrabalarıyla hasret gidereceğini belirterek, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi ve Boşnak derneklerince düzenlenecek etkinliğin güzel şekilde geçmesini temenni etti.

Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak şölende, konser, defile ve folklor gösterileri ile yurt dışından gelen katılımcılara şehir gezisi organize edilecek.

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