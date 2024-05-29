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        Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" düzenlenecek

        Sakarya'da 1 Haziran'da "Büyük Boşnak Şöleni" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:09
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        Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" düzenlenecek
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        Sakarya'da 1 Haziran'da "Büyük Boşnak Şöleni" gerçekleştirilecek.

        Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak şölende, konser, defile ve folklor gösterileri ile yurt dışından gelen katılımcılara şehir gezisi organize edilecek.

        Festival Koordinatörü Selahattin Duran, yaptığı açıklamada, "kardeşlik köprüsü" kurulacak şölene Avrupa'dan 300 kişilik Boşnak grubunun geleceğini belirtti.

        Avrupa'dan gelen misafirlere kentin çeşitli yerlerinin gezdirileceğini aktaran Duran, Serdivan Spor Salonu'nda 18.00'de başlayacak şölende çeşitli etkinliklerin yapılacağını bildirdi.

        Duran, misafirlerin yıllardır görmediği akrabalarıyla hasret gidereceğini belirterek, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi ve Boşnak derneklerince düzenlenecek etkinliğin güzel şekilde geçmesini temenni etti.

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