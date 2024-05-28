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        Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaca çarpması sonucu hastanede yaşamını yitiren motosikletin sürücüsü toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:51
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        Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaca çarpması sonucu hastanede yaşamını yitiren motosikletin sürücüsü toprağa verildi.

        Emirhan İpek'in (24) Pamukova Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, ilçedeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Burada taziyeleri kabul eden baba Özgür İpek'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

        Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde Merkez Aşağı Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

        D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden İpek idaresindeki 54 BE 790 plakalı motosiklet, Eski Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurmuş, motosikletten savrulan sürücü, çöp konteynerine çarparak yola düşmüştü.

        Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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