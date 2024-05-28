Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi

Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Törene, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Burada taziyeleri kabul eden baba Özgür İpek'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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