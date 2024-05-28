Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaca çarpması sonucu hastanede yaşamını yitiren motosikletin sürücüsü toprağa verildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaca çarpması sonucu hastanede yaşamını yitiren motosikletin sürücüsü toprağa verildi.
Emirhan İpek'in (24) Pamukova Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, ilçedeki Çarşı Camisi'ne getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden baba Özgür İpek'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde Merkez Aşağı Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.
D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden İpek idaresindeki 54 BE 790 plakalı motosiklet, Eski Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurmuş, motosikletten savrulan sürücü, çöp konteynerine çarparak yola düşmüştü.
Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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