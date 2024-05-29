Sakarya'daki MS hastaları etkinlikte buluştu

Sakarya'da yaşayan MS hastaları, Sakarya Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Dünya MS Günü dolayısıyla Adapazarı ilçesi Aziz Duran Parkı'nda yapılan etkinlikte konuşan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilcan Kotan, kronik kalıcı genetik yatkınlığı olan bireylerde görülen hastalıkla mücadele ettiklerini anlattı.

Kotan, hastalığın, özellikle genç bireylerin en verimli zamanlarında ortaya çıktığını vurgulayarak, günümüzde artan ilaç ve tedavi seçeneklerinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, günü sosyal sorumluluk projesine dönüştürmekle güzel bir adım atıldığına değinerek, hastaların en kısa zamanda şifa bulmasını temenni etti.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, bu tip hastalıklarda tek başına kalındığında psikolojik sorunların ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Tüm insanları bir arada tutmak, dertleri ve bazen çözüm yollarını paylaşmak çok önemli. Çünkü sizin bulamadığınız onlar da olabiliyor." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise 7'den 70'e insanlara spor kültürü aşılamak ve onlara hareketlilik kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.