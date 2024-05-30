Ferizli'de Dünya Tütünsüz Günü kapsamında çiçek ekildi

Konuşmaların ardından Balcı ve Yılmaz, Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kıral ve kurum personelleriyle günün anısına bahçeye çiçek ekti.

İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz da tüm personelle her zaman sahada olduklarını söyledi.

Sigara ve benzeri ürünlerin zararlarının okullardaki toplantılarda ailelere anlatılması gerektiğini belirten Balcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce çay bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Hasan Balcı, tütün mamullerinin insan sağlığına çok zararı olduğunu vurguladı.

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