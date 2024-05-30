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        Ferizli'de Dünya Tütünsüz Günü kapsamında çiçek ekildi

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde belediyeye ait Botanik Çay Bahçesi, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında çiçeklerle süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:45
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        Ferizli'de Dünya Tütünsüz Günü kapsamında çiçek ekildi
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde belediyeye ait Botanik Çay Bahçesi, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında çiçeklerle süslendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce çay bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Hasan Balcı, tütün mamullerinin insan sağlığına çok zararı olduğunu vurguladı.

        Sigara ve benzeri ürünlerin zararlarının okullardaki toplantılarda ailelere anlatılması gerektiğini belirten Balcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz da tüm personelle her zaman sahada olduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından Balcı ve Yılmaz, Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kıral ve kurum personelleriyle günün anısına bahçeye çiçek ekti.

        Etkinlik hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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