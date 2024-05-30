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        Sakarya'da AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri sürüyor

        Sakarya'da göreve yeni başlayan AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri ikinci grupla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:17
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        Sakarya'da AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri sürüyor
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        Sakarya'da göreve yeni başlayan AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri ikinci grupla devam ediyor.

        Sakarya AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Düzce'de Melen Çayı'nda gerçekleştirilen eğitimlere, İstanbul, Bilecik, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop il müdürlüklerinden 32 AFAD personeli katıldı.

        Uzmanlardan iki gün teorik bilgi alan personeller, su üstünde baygın kazazede taşıma, ekipman kullanımı, yüzme teknikleri, suda ip atma gibi arama kurtarma eğitimlerini sahada uygulamalı öğreniyor.

        Personelin bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimler, yeni gruplarla sürecek.

        Galeri
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