Sakarya'da AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri sürüyor

Uzmanlardan iki gün teorik bilgi alan personeller, su üstünde baygın kazazede taşıma, ekipman kullanımı, yüzme teknikleri, suda ip atma gibi arama kurtarma eğitimlerini sahada uygulamalı öğreniyor.

Sakarya AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Düzce'de Melen Çayı'nda gerçekleştirilen eğitimlere, İstanbul, Bilecik, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop il müdürlüklerinden 32 AFAD personeli katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.