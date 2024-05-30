SUBÜ Sapanca Turizm MYO öğrencilerine yemek şeflerinden suşi eğitimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine yönelik "Suşi ve Yiyecek İçecek Servis Teknikleri" eğitimi verildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ayrıca Uzak Doğu mutfağına ilişkin teorik bilgiler aktarıldığı eğitim, şef Hakan Korkmaz, Yaren Demir ve Rıza Yıldız, Almanya Berlin Gastro Kulth'tan şef Mahmut Atınız ve Safa Subay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Staj dönemine ve mezuniyete hazırlanan öğrencilerin katıldığı eğitimde, şefler suşinin yapım aşamalarını en ince ayrıntısına kadar anlattı ve sunumlar hazırlanarak tadımlar yapıldı.

Almanya'da mesleğini icra eden şef Mahmut Atınız, öğrencilere kişisel gelişim ve Avrupa'daki restoranların işleyişiyle mutfak kültürlerine ilişkin bilgi verdi. Şef Hakan Korkmaz, yerel ve Uzak Doğu mutfağını anlattı. Safa Subay da yiyecek ve içecek servis tekniklerinden bahsederek, mutfak ve servis arasındaki koordinasyonun önemine değindi. Eğitim, Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema'nın teşekkür konuşması ve katılım sertifikalarının takdimi ile son buldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Turizm MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk, eğitime verdiği destek için katılımcılara teşekkür etti.