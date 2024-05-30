Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SUBÜ Sapanca Turizm MYO öğrencilerine yemek şeflerinden suşi eğitimi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine yönelik "Suşi ve Yiyecek İçecek Servis Teknikleri" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        SUBÜ Sapanca Turizm MYO öğrencilerine yemek şeflerinden suşi eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine yönelik "Suşi ve Yiyecek İçecek Servis Teknikleri" eğitimi verildi.

        SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ayrıca Uzak Doğu mutfağına ilişkin teorik bilgiler aktarıldığı eğitim, şef Hakan Korkmaz, Yaren Demir ve Rıza Yıldız, Almanya Berlin Gastro Kulth'tan şef Mahmut Atınız ve Safa Subay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Staj dönemine ve mezuniyete hazırlanan öğrencilerin katıldığı eğitimde, şefler suşinin yapım aşamalarını en ince ayrıntısına kadar anlattı ve sunumlar hazırlanarak tadımlar yapıldı.

        Almanya'da mesleğini icra eden şef Mahmut Atınız, öğrencilere kişisel gelişim ve Avrupa'daki restoranların işleyişiyle mutfak kültürlerine ilişkin bilgi verdi.

        Şef Hakan Korkmaz, yerel ve Uzak Doğu mutfağını anlattı.

        Safa Subay da yiyecek ve içecek servis tekniklerinden bahsederek, mutfak ve servis arasındaki koordinasyonun önemine değindi.

        Eğitim, Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema'nın teşekkür konuşması ve katılım sertifikalarının takdimi ile son buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Turizm MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk, eğitime verdiği destek için katılımcılara teşekkür etti.

        Bu tür özel eğitimlerin öğrencilerin farkındalık ve çeşitliliğini artırdığını ve onların mesleğe bakış açısını değiştirerek kişisel gelişimlerine fayda sağladığını ifade eden Öztürk, ayrıca sektör paydaşları ile öğrencilerini bir araya getirmeye ve sektöre katkı sağlayacak öğrenciler yetiştirmeye devam edeceklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Çifte cinayette kıskançlık iddiası!
        Çifte cinayette kıskançlık iddiası!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Söğütlü'de okul öncesi çocuk şenliği düzenlendi
        Söğütlü'de okul öncesi çocuk şenliği düzenlendi
        Sakarya'da bir evdeki tüpten sızan gazın alev almasıyla 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da bir evdeki tüpten sızan gazın alev almasıyla 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri sürüy...
        Sakarya'da AFAD personeline verilen su üstü arama kurtarma eğitimleri sürüy...
        Ferizli'de Dünya Tütünsüz Günü kapsamında çiçek ekildi
        Ferizli'de Dünya Tütünsüz Günü kapsamında çiçek ekildi
        Sakarya'daki MS hastaları etkinlikte buluştu
        Sakarya'daki MS hastaları etkinlikte buluştu
        Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" düzenlenecek
        Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" düzenlenecek