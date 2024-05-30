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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" programını tamamlayan Otokar Fabrikası sertifika aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 18:12 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:12
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" programını tamamlayan Otokar Fabrikası sertifika aldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından, çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak, sağlığı destekleyen bir iş yeri ortamı oluşturmak için "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iş yerlerine yönelik süren çalışmalar kapsamında programa katılan iş yerlerinden Otokar Otomobil ve Savunma Sanayi A.Ş. Fabrikası da kriterleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 6. firma oldu.

        Otokar Fabrikası'nda gerçekleştirilen sertifika törenine, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş ve Başkan Yardımcısı Dr. Merve Kahraman, Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban ile Otokar Fabrikası yöneticileri katıldı.

        Çalışanların sağlığı konusunda oluşturulan projelerin anlatıldığı sertifika programında "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası" İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü tarafından Otokar yöneticilerine takdim edildi.

        - Serdivan Çocuk Akademisi'nde atölyeler devam ediyor

        Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nin öğretici ve eğlenceli atölyeleri devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre,14 Haziran'a kadar devam edecek 5 haftalık programda çocuklar, baskı atölyesinden kukla atölyesine, belgesel atölyesinden gitar atölyesine kadar birçok farklı alanda yeni bilgiler edinerek keyifli vakit geçiriyor.

        Program kapsamında, sanat, bilim, doğa, müzik, drama gibi alanlarda çeşitli atölyeler düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çocuklar, hareketli resim, ebru, karakalem gibi sanatsal atölyelerde becerilerini geliştiriyor, fen ve doğa, ülkemi tanıyorum atölyelerinde yeni bilgiler öğreniyor, değerler eğitimi ve felsefe atölyeleriyle de ahlaki ve etik değerleri pekişiyor. Çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için her zaman yeni projeler geliştiriyoruz. Çocuk Akademisi'nin ücretsiz programlarında çocuklarımıza farklı alanlarda yeni bilgiler kazandırmanın yanı sıra, keyifli vakit geçirme imkanı da sunuyoruz."

        - Hendek Devlet Hastanesi'nin acil otopark alanı genişliyor

        Hendek Belediyesince, Hendek Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne hizmet veren otopark alanının yetersiz kalması nedeniyle genişletme çalışmaları başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, otopark kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından 300 araç kapasitesine sahip olacak otoparkın hizmete girmesiyle hastane çevresindeki trafik yoğunluğunun da azalmasının beklendiği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, "Çalışma sonucunda hem hastalarımız hem de yakınları için daha rahat bir ulaşım ve park alanı sağlayacağız. Hendek Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti sunma çabamız devam ediyor. Genişletme çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın göstereceği anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        - Erenler'de "İş hayatında etik ve ahlak" konulu eğitim programı düzenlendi

        Erenler Belediyesi, "Etik Haftası" dolayısıyla "İş Hayatında Etik ve Ahlak" konulu eğitim programı düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Tahsin Turgay'ın eğitimci olarak yer aldığı eğitim programı, belediye binasında personelin katılımıyla gerçekleşti.

        Prof. Dr. Tahsin Turgay, kamuda hizmet bilincinin önemine vurgu yaparak, etik ve ahlak, etik davranış ilkeleri, etik davranış ilkelerinin uygulaması ve etik kültürünün yerleştirilmesi ile kamu görevlilerinin etik konusunda neler yapması gerektiği ile ilgili mevzuat temelli konuları işledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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