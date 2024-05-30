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        Sakarya'da tırla otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:13
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        Sakarya'da tırla otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Ferizli-Karasu D-650 kara yolu Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Canan E. idaresindeki 54 ADY 784 plakalı otomobil ile Yahya K'nin kullandığı 54 D 8763 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Canan E. ile Mükerrem D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, Ferizli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü Yahya K. emniyete götürüldü.

        Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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