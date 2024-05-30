Sakaryasporlu taraftarlar play-off finalini dev ekrandan takip etti

Süper Lig özlemini 17 sezondur dindiremeyen Sakaryaspor, gelecek sezon da Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında yapılan play-off final maçına gidemeyen taraftarlar için Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Sakaryasporlu taraftarlar, takımlarının Bodrum FK ile oynadığı Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşmasını Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

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