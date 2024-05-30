Sakaryasporlu taraftarlar play-off finalini dev ekrandan takip etti
Sakaryasporlu taraftarlar, takımlarının Bodrum FK ile oynadığı Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşmasını Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.
Sakaryasporlu taraftarlar, takımlarının Bodrum FK ile oynadığı Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşmasını Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.
Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında yapılan play-off final maçına gidemeyen taraftarlar için Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.
Büyük heyecanla meydanı dolduran çok sayıda taraftar, tezahüratlar yaparak takımlarını maç boyunca destekledi.
Uzatmalara giden maçın 3-1 Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle Sakaryasporlu taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.
Süper Lig özlemini 17 sezondur dindiremeyen Sakaryaspor, gelecek sezon da Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.
Ligin son haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Sakarya ekibi, bu sonuçla sezonu 3. sırada bitirerek direkt play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.
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