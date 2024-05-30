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        Sakaryasporlu taraftarlar play-off finalini dev ekrandan takip etti

        Sakaryasporlu taraftarlar, takımlarının Bodrum FK ile oynadığı Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşmasını Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:06 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:06
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        Sakaryasporlu taraftarlar play-off finalini dev ekrandan takip etti
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        Sakaryasporlu taraftarlar, takımlarının Bodrum FK ile oynadığı Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşmasını Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

        Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında yapılan play-off final maçına gidemeyen taraftarlar için Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

        Büyük heyecanla meydanı dolduran çok sayıda taraftar, tezahüratlar yaparak takımlarını maç boyunca destekledi.

        Uzatmalara giden maçın 3-1 Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle Sakaryasporlu taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

        Süper Lig özlemini 17 sezondur dindiremeyen Sakaryaspor, gelecek sezon da Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

        Ligin son haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Sakarya ekibi, bu sonuçla sezonu 3. sırada bitirerek direkt play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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