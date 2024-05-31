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        Sakarya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:33
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        Sakarya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

        Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Yaşar Zımba'nın kullandığı 54 YZ 009 plakalı otomobil ile A.E idaresindeki traktör, Kuzuluk yolu Karaçalılık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Yaralı traktör sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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