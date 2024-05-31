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        Sakaryaspor'un Süper Lig hasreti 17 sezona çıktı

        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilen Sakaryaspor'un Süper Lig hasreti 17 sezona çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:07
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        Sakaryaspor'un Süper Lig hasreti 17 sezona çıktı
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        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilen Sakaryaspor'un Süper Lig hasreti 17 sezona çıktı.

        Sezona teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde başlayan Sakaryaspor, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 5 puan topladı.

        Sakarya temsilcisi, Taşkın'la yollarını ayırdıktan sonra 5. haftada takımı Tuncay Şanlı'ya emanet etti. Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Ligin 32. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u son dakika golüyle 3-2 yenerek 3. sıraya yükselen yeşil-siyahlı takım, 33. haftada evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilmesi sonrasında teknik direktör Şanlı ile yollarını ayırdı.

        Sakarya ekibi, takımın başına getirilen Coşkun Demirbakan yönetiminde normal sezonda çıktığı tek maçta ligin son haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yendi.

        Trendyol 1. Lig'i 60 puanla 3. sırada bitiren Sakarya temsilcisi, play-off finali oynamaya hak kazandı.

        Finalde normal süresi 1-1 biten maçta Bodrum FK'ye uzatmalarda 3-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'in kapısından döndü.

        - Beş sezonda play-off oynadı, ikinci kez finalde kaybetti

        İlk kez 1981-1982'de Süper Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, üst üste 5 sezon burada yer aldı.

        Sakarya ekibi, sonrasında 6 sezon Süper Lig, 20 sezon 1. Lig, 8 sezon 2. Lig ve 4 sezon da 3. Lig'de mücadele etti.

        Yeşil-siyahlı takım, 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te Süper Lig için play-off mücadelesi verdi.

        1997-1998 ve 2005-2006'da play-off finalinden Süper Lig'e çıkan Sakarya temsilcisi, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

        2000-2001 sezonunda play-off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya ekibi, 2007-2008'de ise play-off yarı finalinde elendi.

        Yeşil-siyahlı takım, geçen sezon 10 yılın ardından yükseldiği 1. Lig'de, play-off 1. turunda 120+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

        Bu sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilen Sakaryaspor'un en son 2006-2007'de mücadele ettiği Süper Lig özlemi 17 sezona çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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