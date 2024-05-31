Sakarya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KOM ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerden derneğin şube başkanı S.T. ile M.N, T.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesinin kömür satışı faaliyeti üzerinden ihtiyaç sahibi emeklilere faizle borç para verdiğini tespit etti.

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