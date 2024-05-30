Sakarya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

Ferizli-Karasu D-650 kara yolu Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında dün, Canan E. idaresindeki 54 ADY 784 plakalı otomobil ile Yahya K'nin kullandığı 54 D 8763 plakalı tır çarpışmış, Canan E. ile otomobildeki Mükerrem D. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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