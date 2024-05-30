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        Sakarya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çarpıştığı otomobildeki iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:13
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        Sakarya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tır sürücüsü tutuklandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çarpıştığı otomobildeki iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

        Ferizli-Karasu D-650 kara yolu Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Yahya K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen Yahya K, adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli Yahya K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ferizli-Karasu D-650 kara yolu Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında dün, Canan E. idaresindeki 54 ADY 784 plakalı otomobil ile Yahya K'nin kullandığı 54 D 8763 plakalı tır çarpışmış, Canan E. ile otomobildeki Mükerrem D. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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