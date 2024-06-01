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        Sakarya sahillerinde hizmet verecek cankurtaranlar zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:31
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        Sakarya sahillerinde hizmet verecek cankurtaranlar zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

        Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet verecek ekiplere, 10 Haziran'da açılacak yaz sezonu öncesi karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimler veriliyor.

        Cankurtaranlar, 45 gözetleme kulesi, 6 jet ski, 1 ATV, 2 adet 4x4 araç ve 2 zodyak bot ile 31 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, AA muhabirine, Karadeniz sahilinde bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da görev aldıklarını söyledi.

        Cankurtaran olmayan bölgelere de "denize girmek tehlikeli" tabelası yerleştirdiklerini aktaran Karaca, "Anons veya ihbar gelirse jetlerimize hızlı bir müdahale yaparak kurtarmaya çalışıyoruz. Normalde eğitimlerimiz 6 gün sürüyor. Ama biz bu süreci uzatmak istiyoruz. Özellikle yeni cankurtaranlarımızın hazırlık sürecini biraz daha artırarak onları daha hazır bir şekilde sahile göndermek istiyoruz." diye konuştu.

        Eğitmen Yusuf Serdar Aldanmaz da cankurtaranlara yönelik eğitim metotları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Cankurtaran personeli Yunus Emre Tanır ve Uğur Köylü de aldıkları eğitim ve edindikleri bilgilerden bahsetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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