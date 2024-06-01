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        Sakarya'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

        Sakarya'da sivil toplum kuruluşlarınca "Büyük Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:54 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:54
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        Sakarya'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
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        Sakarya'da sivil toplum kuruluşlarınca "Büyük Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        "Sakarya Filistin'in Yanında" temasıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Millet Bahçesi önünde toplandı.

        Ellerinde dövizler taşıyan gruptakiler, Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Gruptakiler, yürüyüş boyunca sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bugüne kadar tarihi yanlış öğretenlere hesap sorulması, Müslümanları bölmeye çalışanlara da "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.

        Alemdar, "Televizyonları açtığımızda görmeye kalplerimizin dayanamadığı, sözleri işittiğimizde ruhlarımızın sızladığı, hepimizin gönlü yanarak insanlığımızdan utandığımız görüntülere 'dur' deme zamanıdır." dedi.

        Filistin, Gazze ve Kudüs'ün, sadece Filistinlilerin değil, inananların ve bütün Müslümanların olduğunu vurgulayan Alemdar, oraları savunmanın da sadece oradakilerin sorumluluğu olmadığını dile getirdi.

        Alemdar, siyonizme karşı dik durulması, Müslümanların birbirine kenetlenmesi gerektiğini kaydetti.

        Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alemdar, boykotun önemine değinerek, insani olarak kalplerin el vermeyeceği katliamları yapan İsrail'e karşı duruşun netleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        - "İsrail'in zayıf ve aynı zamanda zalim olduğunu herkes gördü"

        Filistinli doktora öğrencisi Abdurrahman El Ferah da Gazze'den selam getirdiğini söyledi.

        El Ferah, İsrail'in saldırılarından bahsederek, "İsrail'in gerçek yüzünü, zayıf ve aynı zamanda zalim olduğunu herkes gördü. Acımız büyük; 40 bini aşkın şehidimiz var. Gazze'nin altyapısını perişan ettiler ama buna rağmen hala ayakta ve sabırlıyız. Vazgeçecek bir durumda değiliz çünkü Filistin Filistinlilerin değil, her Müslüman'ın, özgürlerin davasıdır." diye konuştu.

        Programda sivil toplum kuruluşları adına Doç. Dr. Yaşar Kahraman ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir de birer konuşma yaptı.

        Programda, dua edilmesinin ardından Filistin bayrağı renklerindeki kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Yürüyüş ve programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, belediye başkanları, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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