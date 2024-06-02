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        Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" düzenlendi

        Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:14
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        Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" düzenlendi
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        Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" gerçekleştirildi.

        Selahattin Duran koordinatörlüğünde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi ve Boşnak derneklerince Serdivan Spor Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

        Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 300 Boşnağın katılımıyla gerçekleştirilen programda Refija Muslic, Fatmir Sulejmani ve Orhan Çakmak konser verdi.

        Şölende bir araya gelen Boşnak vatandaşlar, folklor gösterilerine eşlik etti.

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        Galeri
        Galeri
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