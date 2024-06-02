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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kayıplarını engellemek ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:38
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kayıplarını engellemek ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca ilçesi Kertil Mahallesi'nde kısa süre önce başlatılan hat yenileme projesi tamamlandı.

        Proje kapsamında bölgenin eskiyen ve kayıplara neden olan 3 bin 300 metrelik içme suyu hattı yenilendi.

        Kayıp ve kaçak oranını şehir genelinde minimum seviyeye indirmeyi hedefleyen SASKİ, eski hatlara müdahale ederek kısa sürede yeniliyor.

        Özellikle nüfus oranı mevsimsel olarak değişen mahallelerde yaşanan su sorunları, yeni ve yenilenen hatlar sayesinde ortadan kaldırılıyor. Abone bağlantıları devam eden hat, kısa sürede bölgeye sorunsuz hizmet sağlayacak.

        - Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi, asfalt çalışmaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak

        Serdivan ilçesindeki Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğin alternatif güzergahlardan sağlanacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Altyapı çalışmaları tamamlanan ve üst yapı çalışmalarına hızla başlanan Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde (ilçe belediye binası ve hastane kampüsü arası) yol bakım ekiplerimiz tarafından yarın sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Bu saatler aralığında belirtilen cadde trafiğe kapanacaktır. Sürücülerden bu saatlerde alternatif güzergahları kullanmalarını rica ederiz."

        - Kaynarca'daki yollarda yaya güvenliği artırılıyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde yaya güvenliğinin sağlanması için yollarda çalışma yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin dört bir yanında yayaların güvenliğini artıran ve ulaşım ağlarına estetik katan çalışmalar gerçekleştiriyor.

        Kaynarca bölgesinde yoğun mesai harcayan ekipler, okul çevreleri ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde hız kesici kasis ve yaya geçitlerinin imalatlarına devam ediyor.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaya güvenliğini sağlamak, geçişleri daha sağlıklı hale getirmek ve araç sürücülerinde farkındalık oluşturmak adına gayretle çalışıyoruz. Sürücülerden yaya güvenliği hususunda duyarlılık bekliyoruz. Trafikte yaya önceliğini ve güvenli geçişleri oluşturmak adına 'Önce Yaya' sloganını her cadde ve sokakta vurguluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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