KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Sakarya'da öğrencilerle buluştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa iki devletli bir anlaşmanın olması gerektiğini var gücümüzle bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneğince, Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "27 Mayıs Darbesi ve Barış Harekatı'ndan Alınacak Dersler" konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelen Tatar, 27 Mayıs'ın Türkiye tarihinde kara bir leke olduğunu, memlekete hizmet etmiş insanların idamını kimsenin kolay kolay hazmedemeyeceğini söyledi.

"Çünkü Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği desteğiyle Kıbrıs Türkleriyle eşitlik temelinde anlaşmaya asla rıza göstermeyeceklerini, dolayısıyla cumhurbaşkanı seçilmemden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa iki devletli bir anlaşmanın olması gerektiğini var gücümüzle bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz."

"Tek taraflı müdahale hakkı ve garantörlük hakkıyla, Türkiye'nin de söz sahibi olduğu bir Kıbrıs'ta elbette Türkiye'nin kendi hakkı, hukuku ve o bölgedeki milli çıkar ve ulusal menfaatleri söz konusudur." diyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de istikrarın devamı için, Türk-Yunan dengesinin sürdürülebilmesi için Kıbrıs'ta mutlak surette iki devletli çözüm olmalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin, bir anlaşma olacaksa mutlak surette bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini var gücümüzle milli siyasetin gereği haykırmaya devam ediyoruz.

Aksi takdirde federal çerçevedeki anlaşmayla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çıkarılması, Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdirilmesi ve Türk askerinin adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerin sonunun başlangıcı olacaktır. Ve o federal yapı içerisinde Avrupa Birliği kurallarında Türkiye'nin de dışarıdan bakması ve bu kadar ödenen bedeller, bu kadar şehitlerin de bir bakıma sıfırla çarpılması... O nedenle biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizi, Türkiye'nin tam desteğiyle milli siyasetin daha da kökleşmesi ve pekişmesi için var gücümüzle bütün dünyaya haykırıyorken burada bu heyecanı benimle yaşayan herkese teşekkür ediyorum."