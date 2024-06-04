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        Sakarya'da geçen ay uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 217 şüpheliden 13'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:14
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        Sakarya'da geçen ay uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 217 şüpheliden 13'ü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesi için geçen ay 184 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 220 bin litre kaçak akaryakıt, kaçak tütün, dolu ve boş makaronlar (filtreli sigara kağıdı), silah ve fişekler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 217 şüpheliden 13'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Açıklamada ayrıca, jandarma ve vatandaş işbirliği sonucunda tüm suç türlerinde olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede de geçmiş dönemlere kıyasla daha fazla başarı elde edildiği duyuruldu.

        Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 50,6 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, yasal işlem uygulanan 1064 şüpheliden 39'u tutuklandı, 19'una adli kontrol hükümleri uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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