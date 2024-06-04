Sakarya'da geçen ay uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

Sakarya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 217 şüpheliden 13'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesi için geçen ay 184 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 220 bin litre kaçak akaryakıt, kaçak tütün, dolu ve boş makaronlar (filtreli sigara kağıdı), silah ve fişekler ele geçirildi.