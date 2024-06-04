Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Marketlerdeki ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını denetledi.

Adapazarı ilçesindeki zincir marketlerde denetim yapan İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak evrakları kontrol etti.

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