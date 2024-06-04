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        Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Sakarya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:15
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        Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Sakarya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Adapazarı ilçesindeki zincir marketlerde denetim yapan İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak evrakları kontrol etti.

        Marketlerdeki ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını denetledi.

        Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, kurallara uyan market yetkililerine teşekkür ederek, kent genelinde denetimlerin süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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