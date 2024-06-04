Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Sakarya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.
Sakarya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.
Adapazarı ilçesindeki zincir marketlerde denetim yapan İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak evrakları kontrol etti.
Marketlerdeki ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını denetledi.
Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, kurallara uyan market yetkililerine teşekkür ederek, kent genelinde denetimlerin süreceğini belirtti.
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