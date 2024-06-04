Ferizli'den kısa kısa

Çalışmaları yakından takip ettiklerini bildiren Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Omay da Ata'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda muhtarlardan yapılması gereken çalışmaları dinleyen Ata, belediyenin imkanları dahilinde birlik ve beraberlik içinde tüm mahallelerin sorunlarını çözeceklerini bildirdi.

Ferizli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Çaylak da kendilerine katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Sergi açılışı, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Özkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

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