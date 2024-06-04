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        Ferizli'den kısa kısa

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el işi ürünler, sergiyle beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:10
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        Ferizli'den kısa kısa
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el işi ürünler, sergiyle beğeniye sunuldu.

        Ferizli Halk Eğitim Merkezi ve Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) yıl boyunca kursiyerlere çeşitli alanlarda kurslar verildi.

        Kursiyerler, yaptıkları el işi ürünlerini Halk Eğitim Merkezi salonunda açılan sergiyle beğeniye sundu.

        Sergi açılışı, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Özkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Ürünleri inceleyen Balcı, kursa katılanlara teşekkür ederek, desteklerinin süreceğini söyledi.

        Ferizli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Çaylak da kendilerine katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

        - Mahalle muhtarlarıyla toplantı yapıldı

        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, meclis toplantısının ardından mahalle muhtarlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

        Toplantıda muhtarlardan yapılması gereken çalışmaları dinleyen Ata, belediyenin imkanları dahilinde birlik ve beraberlik içinde tüm mahallelerin sorunlarını çözeceklerini bildirdi.

        Ata, çalışmalara doğal gazdan başladıklarını belirterek, vatandaşların memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi.

        Çalışmaları yakından takip ettiklerini bildiren Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Omay da Ata'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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