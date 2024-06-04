Sakarya'da ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

Alandüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeklerin bir noktada havladığını fark eden vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde kemik parçaları, tişört ve ayakkabı görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

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