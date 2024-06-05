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        Sakarya'da motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:28
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        Sakarya'da motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

        Sümeyye Gençer'in (20) kullandığı 54 AJL 107 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda, K.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gençer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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