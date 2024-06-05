Sakarya'da motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gençer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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