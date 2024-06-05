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        Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

        Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:09
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        Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı
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        Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı.

        Yenikent Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, insanın öğrenmeyi bıraktığı zaman yaşlanmaya başladığını söyledi.

        "Beşikten mezara kadar ilim öğrenin" düsturuyla hareket edilmesi gerektiğini ve hayat boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu dile getiren Karadeniz, idareci, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da halk eğitim merkezlerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Daha sonra halk oyunları ve sportif gösteriler sunuldu.

        Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiği programda, kermes etkinliği de gerçekleştirildi.

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