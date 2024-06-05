Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı.

Yenikent Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, insanın öğrenmeyi bıraktığı zaman yaşlanmaya başladığını söyledi.

"Beşikten mezara kadar ilim öğrenin" düsturuyla hareket edilmesi gerektiğini ve hayat boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu dile getiren Karadeniz, idareci, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.