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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:42
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serdivan ve Karasu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Ekiplerce 5 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 kilo 287 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 110 kök skunk, 72 sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 bıçak, 3 tabanca üst kapağı, 4 tabanca şarjörü ve 8 cep telefonu ile 15 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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