Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serdivan ve Karasu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekiplerce 5 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 kilo 287 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 110 kök skunk, 72 sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 bıçak, 3 tabanca üst kapağı, 4 tabanca şarjörü ve 8 cep telefonu ile 15 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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