Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde yıl sonu sergisi açılacak.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sanatlarda eğitim dönemi kapanış sergisi, 7 Haziran'da saat 18.00'de Sakarya Sanat Galerisi'nde düzenlenecek törenle açılacak.

Hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, ahşap oyma, sedef kakma, cilt, katı hendesi, tezyinat, çamur şekillendirme ve kaligrafi gibi 11 farklı branşta eğitim alan kursiyerler 12 uzman eğitmen eşliğinde 1052 eser ortaya çıkardı.

Toplamda 175 eserin beğeniye sunulacağı yıl sonu sergisine tüm sanatseverler davet edildi.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişebilmelerini sağlamak amacıyla Aziz Duran Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Palyaço ve kukla gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, çuval ve mandal kapma yarışları eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Şenlik sonunda tüm çocuklara belediye tarafından hazırlanan çanta hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın cennet doğasını, çevresini, yeşilini geleceğe miras bırakmak için hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin doğasının, doğal kaynaklarının ve eşsiz tabiatının korunması, hepimizin sorumluluğundadır. Bu şehri geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza ve gençlerimize doğru bilinci aşılamak ise bizim görevimizdir ve yerine getireceğiz. Biz de Çevre Haftası'nda böyle renkli etkinlikle tüm Türkiye'ye mesaj vermek istedik. Çocuklarımızın yüzünü gülümsetecek etkinliklerimiz inşallah hiç bitmeyecek."