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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Algoloji Kliniğine başvuran hasta, "ağrı pili" işlemiyle ayağındaki ağrıdan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:08
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Algoloji Kliniğine başvuran hasta, "ağrı pili" işlemiyle ayağındaki ağrıdan kurtuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır ayağındaki ağrıya çare bulamayan bir hasta, SEAH Algoloji Kliniğine başvurdu.

        "Kronik nöropatik" teşhisi konulan hastaya, klinik hekimleri tarafından "ağrı pili" (spinal kord stimülatörü) uygulanmasına karar verildi.

        Prof. Dr. Kemal Nas, Doç. Dr. Savaş Şencan, Uzman Dr. Rıdvan Işık ve Asistan Dr. Sena Ünver tarafından işleme alınan hasta sağlığına kavuştu.

        - SUBÜ'den patent süreçlerine ilişkin eğitim

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından "Akademisyenlere Yönelik Fikri Sınai Haklar" eğitimi düzenlendi.

        Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Doç. Dr. Senem Kayahan tarafından verildi.

        Kayahan, üniversite buluşları, patent ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

        Eğitime, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Murat Çankaya da katıldı.

        -Serdivan'da camilerde bayram temizliği

        Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik çalışması yürütüyor.

        Belediye Başkanı Osman Çelik, yaptığı açıklamada, vatandaşların toplanma alanlarına büyük önem verdiklerini belirterek, Kurban Bayramı'nda camilere gelen vatandaşlara, daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Yaz aylarında da camilerde temizlik faaliyetlerini sürdüreceklerini bildiren Çelik, "Amacımız hemşehrilerimizin temiz, bakımlı, huzurlu ve güvenli bir şekilde Kurban Bayramı'nı geçirmesini sağlamak. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin ve nice bayramlarda buluşmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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