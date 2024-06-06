Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya AFAD, milli eğitim ve orman personeline deprem arama kurtarma eğitimi veriyor

        Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları, olası depremlerde göreve hazırlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü personeline arama kurtarma eğitimleri veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya AFAD, milli eğitim ve orman personeline deprem arama kurtarma eğitimi veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları, olası depremlerde göreve hazırlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü personeline arama kurtarma eğitimleri veriyor.

        AFAD Başkanlığının "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli" yetiştirme hedefleri doğrultusunda, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEM AKUB) ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Kurtarma Timi (ORKUT) üyelerine yönelik eğitimler yapılıyor.

        AFAD İl Müdürlüğünün Sapanca ilçesindeki Arama Kurtarma Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerde, ekip oluşumu, organizasyonu, lojistiği, intikali ve güvenliği; olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, personelin davranış prensipleri, raporlama ve geri bildirim, tahliye ve türleri, tahkimat, makinelerin kullanımı, arama kurtarma enkaz uygulamaları, kesme, kırma, dehliz açma ve benzeri kentsel arama kurtarma çalışmaları gösteriliyor.

        Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Selçuk Atmacaoğlu, AA muhabirine, MEM AKUB ve ORKUT ekiplerinden 30'ar personele 6 gün boyunca 48 saat süreyle eğitim yaptıklarını, eğitimin sonunda uygulama ve yazılı değerlendirme sınavlarıyla sertifikaların verildiğini anlattı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Sinem Taşkın Akkuş da daha önce de aldıkları bu eğitimlerde çok faydalı bilgiler öğrendiklerini belirterek, arama kurtarma faaliyetlerinde yapılması gerekenlerle alakalı çalışmaları alanda uygulamalı gördüklerini aktardı.

        Öğretmen Özcan Ünlü ise alanda verilen gerçekçi eğitimlerin çok önemli olduğunu düşündüğünü dile getirerek, olası depremde topluma hizmet edebilmek için gönüllü olduklarını kaydetti.

        Öğretmen Sedat Gürlek de ilk gün teorik eğitim aldıklarını, daha sonrasında araç gereçleri tanıma, enkaz alanında arama ve canlıya ulaşma uygulamaları yaptıklarını söyledi.

        Orman muhafaza memuru Gültekin Taş ise olay yerinde gerekli olan teknikleri, enkaza giriş yöntemleri ve kullanılan teçhizatlarla ilgili çok faydalı bilgi ve tecrübe edindiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen kadı...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen kadı...
        Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında...
        Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında...
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, seçimde aday olmayacağını açıkladı:
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, seçimde aday olmayacağını açıkladı:
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa