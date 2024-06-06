Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeleri amacıyla başlatılan "Gençlik ve Gönüllülük" dersi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeleri amacıyla başlatılan "Gençlik ve Gönüllülük" dersi sürüyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında gençlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan geniş kapsamlı işbirliği protokolü kapsamında geçen yıl SAÜ'de ortak seçmeli "Gençlik ve Gönüllülük" dersi açıldı.

        Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeleri amacıyla başlatılan ders, hem gençlerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağladı hem de toplumsal kalkınmada çeşitli projelerin üretilmesini sağladı.

        Avrupa Parlamentosu Gençlik Uzmanı ve SAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan koordinatörlüğünde yürütülen ders çerçevesinde yurt içinde ve dışında çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri yapıldı.

        SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AA muhabirine, öğrencileri öz güveni olan, proje kültürüyle donanmış, eğitim yaparken topluma katkı yapmayı becerebilen bir nesil olarak yetiştirmek durumunda olduklarını vurguladı.

        Dünyanın dört bir yanında birçok ülkede toplumsal faaliyet yürütüldüğünü aktaran Al, gençlerin bu tür faaliyetlere katılarak kendini değerli hissettiğini kaydetti.

        - "Ders öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini yükseltti"

        Şenaslan da yeni nesil müfredat anlayışıyla oluşturdukları bu dersle gençlerin enerjisini ve potansiyelini doğru yönlendirerek ciddi başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

        Ders kapsamında öğrencilerin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yankı uyandıran gönüllülük projelerine katılmalarını sağladıklarını aktaran Şenaslan, "Özellikle İslam coğrafyasındaki yardıma muhtaç çocuklara ve gençlere odaklanarak Ortadoğu'dan Asya'ya, Afrika'ya kadar 8 farklı ülkede gerçekleştirilen yardım faaliyetleri, uluslararası arenada büyük takdir topladı. Bu ders, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da büyük katkı sağladı." dedi.

        Öğrenci Duygu Topcu, dersin kendilerine iyi geldiğini, başkalarının mutluluğuyla mutlu olduklarını belirterek, "Kendimi de çok geliştirdim. Daha öz güvenli hissediyorum. İşe yarama duygusunu en zirvede yaşadığımı hissediyorum." ifadesini kullandı.

        Ders sayesinde çok fazla insana ulaştıklarını dile getiren öğrenci Alev Bat da şunları kaydetti:

        "Gazze'de, Afrika'da su kuyuları açtırdık. İftar programları düzenledik. En büyük yatırımı da kendime yaptığımı düşünüyorum çünkü mutluluğun diğer insanları mutlu etmekte olduğunu gördük. Anlık mutluluklara değil, devamlı mutluluğa, huzura talip olmaya çalıştık. Bu ders sayesinde kendimizi tanıdık, neler yapabileceğimizi, neler başarabileceğimizi gördük."

        Öğrenci Mücahit Uzun da dersin kendisine empati duygusunu geliştirmeyi öğrettiğini söyledi.

        - Ferizli Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ulu, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

        Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Ulu, çalışmalar hakkında Ata'ya bilgi verdi.

        Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin proje ve sosyal çalışmalarına imkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Sakarya AFAD, milli eğitim ve orman personeline deprem arama kurtarma eğiti...
        Sakarya AFAD, milli eğitim ve orman personeline deprem arama kurtarma eğiti...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen kadı...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen kadı...
        Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında...
        Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında...
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, seçimde aday olmayacağını açıkladı:
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, seçimde aday olmayacağını açıkladı:
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa