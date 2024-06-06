Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serdivan Spor Salonu'nda 9-11 Haziran tarihlerinde organize edilecek şampiyonada alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

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