Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da jandarma bölgesindeki hırsızlık olayları önlemlerle yüzde 71,5 azaldı

        Sakarya'da yılın ilk 5 ayında jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen hırsızlık olayları, önlemler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da jandarma bölgesindeki hırsızlık olayları önlemlerle yüzde 71,5 azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da yılın ilk 5 ayında jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen hırsızlık olayları, önlemler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 düştü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta uyuşturucu olmak üzere tüm suç türlerine yönelik mücadele yürütüyor.

        Hırsızlıkların önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılarak faillerinin yakalanması için çaba gösterilirken, çalışmalarla suçun önlenerek vatandaşların zarara uğratılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Bu doğrultuda geçmişte bu suçu işleyenler ile uyuşturucu kullananların davranışları gözlemlenerek muhtemel suç girişimleri önleniyor. Yol kontrol, gece-gündüz devriye ve sivil ekiplerin sayıları çoğaltılarak jandarmanın caydırıcılığı artırılıyor.

        Hasat zamanında vatandaşların ürünlerinin çalınmaması için komando timleri görevlendiriliyor. Geçmiş tarihlerde işlenen fakat faili meçhul kalan dosyalar tekrar incelenerek yeni olaylarla benzeşen taraflarından elde edilen ipuçlarıyla aydınlatılmaları sağlanıyor.

        İlçe jandarma komutanlıkları, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve "Hayalet Timler" olarak tanımlanan JASAT timlerinin müşterek gayretleri neticesinde Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde hırsızlık suçlarında önceki yıllara oranla ciddi azalma sağlandı.

        Buna göre 2022 yılında meydana gelen 465 hırsızlık olayından 406'sı aydınlatıldı, 97 şüpheli tutuklandı. Geçen yıl 359 hırsızlık olayı meydana gelirken, bunların 316'sı aydınlatıldı, 61 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Geçen yılın ilk 5 ayında meydana gelen 193 hırsızlık olayı, alınan önlemler sonucunda yüzde 71,5 azalarak bu yılın aynı döneminde 55'e düştü.

        Açıklamada, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin vatandaşlara, "Kıymetli vatandaşlarımızın hırsızlık ve dolandırıcılık mağduru olmamaları için banka mevduatlarından ve sahip oldukları kıymetli eşyalarından kimseye bahsetmemeleri, sosyal medya ve WhatsApp durumlarında evlerinde bulunmadıklarının anlaşılmasını sağlayacak paylaşımlar yapmamaları, altın, mücevherat ve kıymetli eşyalarıyla çekilmiş fotoğraf paylaşmamaları, fındık, meyve ve tahılları hasat sonrası açık alanlarda bırakmamaları, ev ve iş yerlerine imkanlar ölçüsünde kamera ve alarm sistemleri kurmaları ve durumlarını şüpheli gördükleri araç ve şahıslar hakkında 112 ihbar hattını veya kolluk birimlerini haberdar etmeleri önem arz etmektedir." uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Sakarya'da ayda 4 milyon 525 bin metreküp su arıtılıyor
        Sakarya'da ayda 4 milyon 525 bin metreküp su arıtılıyor
        Sakarya'da son 5 ayda düzenlenen operasyonlarda 272 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da son 5 ayda düzenlenen operasyonlarda 272 zanlı tutuklandı
        Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
        Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
        Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı yeniden Müjdat Çetin oldu
        Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı yeniden Müjdat Çetin oldu
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya AFAD, milli eğitim ve orman personeline deprem arama kurtarma eğiti...
        Sakarya AFAD, milli eğitim ve orman personeline deprem arama kurtarma eğiti...