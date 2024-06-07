Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi cami avlusunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi cami avlusunda ölü bulundu.

        Şirinevler Mahallesi'ndeki Sarıkışla Camisi'ne namaz kılmaya gelenler, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis ekipleri ölen kişinin Feridun S. (64) olduğunu tespit etti.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Feridun S'nin cenazesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kadına yönelik şiddetle mücadelede "medyanın dili" ele alındı
        Sakarya'da kadına yönelik şiddetle mücadelede "medyanın dili" ele alındı
        Sakarya'da jandarma bölgesindeki hırsızlık olayları önlemlerle yüzde 71,5 a...
        Sakarya'da jandarma bölgesindeki hırsızlık olayları önlemlerle yüzde 71,5 a...
        Sakarya'da ayda 4 milyon 525 bin metreküp su arıtılıyor
        Sakarya'da ayda 4 milyon 525 bin metreküp su arıtılıyor
        Sakarya'da son 5 ayda düzenlenen operasyonlarda 272 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da son 5 ayda düzenlenen operasyonlarda 272 zanlı tutuklandı
        Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
        Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
        Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı yeniden Müjdat Çetin oldu
        Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı yeniden Müjdat Çetin oldu