Sakarya'da tırın çarptığı otobüsteki 3 yolcu yaralandı
Sakarya'da tırın otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sakarya'da tırın otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişi Arifiye kesiminde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 P 0429 plakalı tır, 34 CTF 298 plakalı otobüsün sol arka kısmına çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 yolcu, hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.