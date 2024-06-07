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        Sakarya'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:43
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        Sakarya'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Gökgöz Mahallesi'nde bulunan fabrikanın ham madde deposunun önündeki malzemelerin yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, alevlerin depoya sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.

        Yangında çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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