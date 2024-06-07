Sakarya'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Gökgöz Mahallesi'nde bulunan fabrikanın ham madde deposunun önündeki malzemelerin yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, alevlerin depoya sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.
Yangında çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi.
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