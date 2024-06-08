Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karasu-Kaynarca kara yolu Camitepe Mahallesi mevkisinde Nazlıcan D. yönetimindeki 54 AKP 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçta bulunan Yavuz İkinci'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
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