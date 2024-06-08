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        Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 00:25 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:25
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        Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Karasu-Kaynarca kara yolu Camitepe Mahallesi mevkisinde Nazlıcan D. yönetimindeki 54 AKP 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.

        Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, araçta bulunan Yavuz İkinci'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İkinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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