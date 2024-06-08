Sakarya'da ilkokul öğrencileri atık malzemelerden "robot" yaptı

Sakarya'da ilkokul öğrencileri, atık malzemeleri "robot"a dönüştürdü.

Geyve İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, kullanılmış karton kutu, plastik şişe ve benzeri malzemelerden hayal güçlerini kullanarak robot yaptı.

"Benim hayalim, benim robotum" sloganıyla yaratıcı düşünme ve sürdürülebilirlik konularında eğitici bir deneyim kazanan öğrenciler, yaptıkları robotları okulda sergiledi.

Sınıf öğretmeni Kamile Koç, AA muhabirine, tüketilen maddelerden çok fazla atık çıktığını söyledi.

Bu atıkların dünyayı kirlettiğini belirten Koç, "Bu atıkların nasıl değerlendirileceğini öğrencilere öğretmek, bu konuda farkındalık oluşturmak için bu konsepti tasarladık. Sıfır Atık projesi kapsamında da çocukların bu konuya ilgi duymalarını sağladık." dedi.

Koç, öğrencilere malzemelerin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verdiklerini aktararak, "Hayal dünyalarını geliştirebilmeleri için yaptığımız bir etkinlik. Bunun yanında atıkları da çok iyi tanıdılar. Çocukların temiz bir çevrede yaşamasını arzu ettiğimiz için onları da öyle yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel, eğlenceli vakit geçirdik. Çok şey öğrendiklerine inanıyorum." diye konuştu.