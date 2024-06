Sakarya'da sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Sakarya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Abdullah Kacur, Gazze soykırımı ve vahşetinin 8 aydır devam ettiğini söyledi.

Kacur, yaklaşık 36 bin sivilin katledildiğini belirterek, "Bir tarafta tarihin kaydettiği en korkunç katliam ve soykırım, diğer tarafta ise bir avuç mücahidin, şerefli halkın izzetli direnişi. Bir tarafta her gün onlarca, yüzlerce katledilen çocuk, kadın ve masum halk, diğer tarafta bu vahşeti, katliamı ve soykırımı kanıksamış seyirci dünya. Bir tarafta sınırı aştıkça aşan azgın siyonist güruh, diğer tarafta teslim olmuş, zillet libasını giyinmiş dağınık ümmet." diye konuştu.

Kudüs davasının sadece Filistinlilerin değil her Müslüman'ın davası olduğunu vurgulayan Kacur, "Bu dava ulusal sınırlara, hesaplara hapsedilemez. Ümmetin her bir ferdi, bu şuur ve bilinçle harekete geçinceye kadar müşterek sorumluluğumuz devam edecektir. Dünya genelinde Gazze soykırımına karşı oluşan tepki ve uyanışların çeşitlenip artması umut vericidir. Bağımsız bir Filistin'den yana irade açıklayan, siyonist rejimle ilişkilerini sınırlayan veya sonlandıran devletlerin sayıları her geçen gün artmaktadır." ifadelerini kullandı.