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        Sakarya'da kurulan panayırda el emeği ürünler sergileniyor

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde el emeği ürünlerin yer aldığı panayır kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:12
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        Sakarya'da kurulan panayırda el emeği ürünler sergileniyor
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde el emeği ürünlerin yer aldığı panayır kuruldu.

        Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince ilçedeki alışveriş merkezinin karşısındaki alana kurulan panayır, 15 Haziran'a kadar açık kalacak.

        Panayırda açılan stantlarda gıda, giyim, takı ve süs eşyalarından oluşan el emeği ürünler yer alıyor.

        Panayırın açılışına katılan Vali Yaşar Karadeniz, stantları gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

        Dernek Başkanı Nagihan Aygün de Kurban Bayramı öncesi dördüncüsünü kurdukları panayırın hayırlı olmasını diledi.

        Bu tür etkinlikleri çoğaltmak istediklerini aktaran Aygün, "Girişimci kadınlarımızın bir ücret ödemeden kendilerine tezgah açabilecekleri alanların olmasını istiyoruz. Çarşımız bayrama kadar hizmet verecek. Evde çalışan kadınlarımızın ürünlerini gösterme imkanı fazla olmuyor ama bu gibi alanlarda bunu yapabilme şansı doğuyor." diye konuştu.

        Girişimci Betül Kurtuluş, burada tasarımlarını sergileyebildiklerini belirterek, her türlü bayramlık alışverişin yapılabileceği panayıra herkesi beklediklerini dile getirdi.

        Nesibe İçöz de kendilerine bu fırsatı sunanlara teşekkür ederek, panayıra ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

        Murat Topal ise yetkililerin desteğiyle tezgah açma fırsatı bulduklarını, böylece ürünlerini daha kolay satabildiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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