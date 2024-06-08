Sakarya'da kurulan panayırda el emeği ürünler sergileniyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde el emeği ürünlerin yer aldığı panayır kuruldu.

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince ilçedeki alışveriş merkezinin karşısındaki alana kurulan panayır, 15 Haziran'a kadar açık kalacak.

Panayırda açılan stantlarda gıda, giyim, takı ve süs eşyalarından oluşan el emeği ürünler yer alıyor.

Panayırın açılışına katılan Vali Yaşar Karadeniz, stantları gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

Dernek Başkanı Nagihan Aygün de Kurban Bayramı öncesi dördüncüsünü kurdukları panayırın hayırlı olmasını diledi.

Girişimci Betül Kurtuluş, burada tasarımlarını sergileyebildiklerini belirterek, her türlü bayramlık alışverişin yapılabileceği panayıra herkesi beklediklerini dile getirdi.

Bu tür etkinlikleri çoğaltmak istediklerini aktaran Aygün, "Girişimci kadınlarımızın bir ücret ödemeden kendilerine tezgah açabilecekleri alanların olmasını istiyoruz. Çarşımız bayrama kadar hizmet verecek. Evde çalışan kadınlarımızın ürünlerini gösterme imkanı fazla olmuyor ama bu gibi alanlarda bunu yapabilme şansı doğuyor." diye konuştu.

Nesibe İçöz de kendilerine bu fırsatı sunanlara teşekkür ederek, panayıra ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Murat Topal ise yetkililerin desteğiyle tezgah açma fırsatı bulduklarını, böylece ürünlerini daha kolay satabildiklerini kaydetti.