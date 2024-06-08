Sakarya'da belediye otobüsünün şoförü, güzergahını değiştirerek öğrenciyi sınava yetiştirdi

Sakarya'da belediye otobüsünün sürücüsü, güzergahını değiştirerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalmak üzere olan öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık arası çalışan otobüsün şoförü, sınava geç kalmak üzere olan öğrenciyi okuluna yetiştirmek için merkez amirliğini arayarak güzergahını değiştirmek için izin aldı.

Yolcuların da rızasını alan sürücü, öğrenciyi güzergahını değiştirerek sınava gireceği Serdivan ilçesindeki Yazlık İlköğretim Okuluna götürdü.