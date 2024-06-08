Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da belediye otobüsünün şoförü, güzergahını değiştirerek öğrenciyi sınava yetiştirdi

        Sakarya'da belediye otobüsünün sürücüsü, güzergahını değiştirerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalmak üzere olan öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 08.06.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da belediye otobüsünün şoförü, güzergahını değiştirerek öğrenciyi sınava yetiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da belediye otobüsünün sürücüsü, güzergahını değiştirerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalmak üzere olan öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık arası çalışan otobüsün şoförü, sınava geç kalmak üzere olan öğrenciyi okuluna yetiştirmek için merkez amirliğini arayarak güzergahını değiştirmek için izin aldı.

        Yolcuların da rızasını alan sürücü, öğrenciyi güzergahını değiştirerek sınava gireceği Serdivan ilçesindeki Yazlık İlköğretim Okuluna götürdü.

        Sınav saatinden önce okula ulaşan sürücü, yolcuların takdirini topladı.

        Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi güçlü ulaşım ağıyla YKS'ye giren öğrencilerin okullara ulaşması için ücretsiz hizmet sundu. Öğrencimizi okula yetiştiren çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyor, otobüste yolculuk yapan vatandaşlarımıza anlayışları için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kurulan panayırda el emeği ürünler sergileniyor
        Sakarya'da kurulan panayırda el emeği ürünler sergileniyor
        Sakarya'da arıcılar tescilli kestane balı için Çam Dağı'na kovan bıraktı
        Sakarya'da arıcılar tescilli kestane balı için Çam Dağı'na kovan bıraktı
        Sakarya'da sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların...
        Sakarya'da sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların...
        Sakarya'da doğaya salınan samuray arıları kahverengi kokarcayla mücadele ed...
        Sakarya'da doğaya salınan samuray arıları kahverengi kokarcayla mücadele ed...
        Sakarya'da ilkokul öğrencileri atık malzemelerden "robot" yaptı
        Sakarya'da ilkokul öğrencileri atık malzemelerden "robot" yaptı
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kız arkadaşı ağır yaralı
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kız arkadaşı ağır yaralı