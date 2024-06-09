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        Sakarya'da eşinin ağaçtan düştüğü haberini alınca fenalaşan kadın, yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düşerek yaralandığı haberini alınca fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:43
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        Sakarya'da eşinin ağaçtan düştüğü haberini alınca fenalaşan kadın, yaşamını yitirdi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düşerek yaralandığı haberini alınca fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Dokurcun Mahallesi'nde fındık bahçesinde kiraz toplayan Ruhi D. (31), dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

        Yaralanan Ruhi D, kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderken, olayı haber alan eşi Şirin D. (27) fenalaştı.

        Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hastane morgundan alınan Şirin D'nin cenazesi, Çaylar Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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