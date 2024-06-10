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        Sakarya'da Atatürk büstüne sert cisimle zarar veren şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde Atatürk büstüne sert cisimle zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 08:47 Güncelleme: 10.06.2024 - 08:47
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        Sakarya'da Atatürk büstüne sert cisimle zarar veren şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde Atatürk büstüne sert cisimle zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sıralarında Geyve Cumhuriyet Meydanı'nda A.Ç. (23) isimli şahsın Atatürk büstüne saldırıp ufak çapta hasar verdiği belirtildi.

        Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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