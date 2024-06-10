Sakarya'da Atatürk büstüne sert cisimle zarar veren şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Atatürk büstüne sert cisimle zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Atatürk büstüne sert cisimle zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sıralarında Geyve Cumhuriyet Meydanı'nda A.Ç. (23) isimli şahsın Atatürk büstüne saldırıp ufak çapta hasar verdiği belirtildi.
Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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