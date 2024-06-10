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        Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun faaliyetleri arasında yer alan Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:24
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        Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
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        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun faaliyetleri arasında yer alan Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı.

        Serdivan Spor Salonu'nda alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 19 ilden 190 sporcu mücadele ediyor.

        Sporcular, ilk gün yarışlarında modern, yeni geleneksel ve geleneksel zorunlu stillerde becerilerini sergiledi.

        Şampiyona, yarın silahlı formlarda gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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