Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Serdivan Spor Salonu'nda alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 19 ilden 190 sporcu mücadele ediyor.

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