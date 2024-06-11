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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan kentsel dönüşümde "kararlılık" vurgusu:

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Depremi göz önünde bulundurarak şehir merkezinin tamamıyla ilgili el birliğiyle dönüşümü başlatmak zorundayız. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tasarruf tedbirleri olmuş olsa da olmamış olsa da bizim tek derdimiz var, önceliğimiz şehrin dönüşümü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:11
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan kentsel dönüşümde "kararlılık" vurgusu:
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Depremi göz önünde bulundurarak şehir merkezinin tamamıyla ilgili el birliğiyle dönüşümü başlatmak zorundayız. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tasarruf tedbirleri olmuş olsa da olmamış olsa da bizim tek derdimiz var, önceliğimiz şehrin dönüşümü." dedi.

        Adapazarı ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Alemdar, daha güvenli ve yaşanabilir şehir oluşturmak için 1999 Marmara Depremi öncesindeki binalardan başlayarak hazırlıkları sürdürdüklerini anlattı.

        Birinci önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu:

        "Ne yaparsanız yapın. 5 kilometre yolun asfaltını geciktirebilirsiniz, bir spor sahasını 5 sene sonra yapabilirsiniz ama kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. 25 yıl oldu. 25 yıldır şehirdeki bu binalara zaman zaman vatandaş tepki gösterdi, zaman zaman birileri karşı çıktı, zaman zaman imkan olmadı. İmkansızlıklar, zorluklar, hangi sebeple olursa olsun, bu şehirdeki herkesin dönüşüm için el birliği yapması lazım."

        Alemdar, depremin ne zaman olacağının bilinmediğine dikkati çekerek, "Bu şehirde bir istatistik var, her 35 yılda bir deprem olmuş. Depremi göz önünde bulundurarak şehir merkezinin tamamıyla ilgili el birliğiyle dönüşümü başlatmak zorundayız. Biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Onun için tasarruf tedbirleri olmuş olsa da olmamış olsa da bizim tek derdimiz var, önceliğimiz şehrin dönüşümü." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Sorun, depreme dayanıklı, dirençli, güvenli binaları yapabilmek"

        Yerinde kentsel dönüşüm istediklerini belirten Alemdar, bugüne kadar devletin, herkesin ortak desteğiyle yapılan yatırımlardan dolayı yerleşimin başka alana taşınmasının akılcı olmadığını savundu.

        Kat sınırlaması konusuna da değinen Alemdar, şöyle devam etti:

        "Yerinde dönüşümü yaparken kat sınırlamasında şuna bakmayın, 'Efendim 5 kat olmaz.' 20 kat da olur arkadaşlar, 100 kat da olur. Sakarya deprem kuşağı, İstanbul, Kayseri, Ankara değil mi? Ülkemizin her tarafı deprem kuşağı. Sorun, depreme dayanıklı, dirençli, güvenli binaları yapabilmek, bunun standartlarını ayarlayabilmek. Bunun için de oluşturulacak çalışmaya yer bilimcilerinden başlamak gerekir. Yani zemin etütlerinizi, toprak yapısını, oradaki sıvılaşmayı, direncini, bir yer bilimcinin yapmış olduğu analize göre üzerindeki bina statiğini ayarlarsanız binalar sağlam, güvenli olur. İsterseniz 20 kat olur. Denizin üzerine gökdelenler yapmış olanlarla bizim aramızdaki fark ne? Bizim aramızda bir tek fark var, o da şu, biz biraz daha kervan yolda dizilir diyoruz, yarım yamalak yapıyoruz."

        Alemdar, ada ve mahalle bazlı dönüşümlerle ev sahibi vatandaşları çok üzmeden yerinde dönüşüm yapmak istediklerini kaydetti.

        Gündeme dair soruları da yanıtlayan Alemdar, buluşma sonunda gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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