Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Adapazarı Belediyesi ile şehit ve gazi dernekleri arasında işbirliği protokolü

        Adapazarı Belediyesi ile yapılan işbirliği protokolüyle şehit ve gazi derneklerine destek sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:54 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adapazarı Belediyesi ile şehit ve gazi dernekleri arasında işbirliği protokolü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adapazarı Belediyesi ile yapılan işbirliği protokolüyle şehit ve gazi derneklerine destek sağlanacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya şubeleri ile Adapazarı Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında derneklerle, kırsal mahallelerdeki kahvehane ve mahalle konaklarının işletimi ile kiralanması noktasında iş birliği yapılacak, bu sayede derneklere destek sağlanmış olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, şehit ve gazilere olan minnettarlığı ifade etmek, onlara destek olmak amacıyla önemli adım attıklarını belirterek, "Kırsal mahallelerimizdeki kahvehane ve mahalle konaklarının işletimi, kiralanması konusunda, kamu yararına faaliyet gösteren derneklerimizle çalışacağız. Bu işbirliği sayesinde, şehit gazi derneklerimize destek sağlayarak onların yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak da anlamlı işbirliği için Başkan Işıksu'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
        YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan kentsel dönüşümde "kararlıl...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan kentsel dönüşümde "kararlıl...
        Sakarya'da kimyasal atık dökenler fotokapana yakalandı
        Sakarya'da kimyasal atık dökenler fotokapana yakalandı
        Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Sakarya'da Atatürk büstüne sert cisimle zarar veren şüpheli yakalandı
        Sakarya'da Atatürk büstüne sert cisimle zarar veren şüpheli yakalandı
        Sakarya'da eşinin ağaçtan düştüğü haberini alınca fenalaşan kadın, yaşamını...
        Sakarya'da eşinin ağaçtan düştüğü haberini alınca fenalaşan kadın, yaşamını...
        Bulgaristan'ın İstanbul Konsolosu Tashkov, oyunu Ferizli'de kullandı
        Bulgaristan'ın İstanbul Konsolosu Tashkov, oyunu Ferizli'de kullandı