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        Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:58
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        Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

        Yeni Mahalle'de bulunan bir kereste atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

        Bu sırada dumandan etkilenen 1 itfaiye personeline, ambulansta müdahale edildi.

        Yangın, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerlerinin de destek verdiği çalışmayla kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürülen yangında, kereste atölyesinde büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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