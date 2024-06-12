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        Sakarya'da belediye otobüsleri Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek

        Sakarya'da belediye otobüsleri, 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:11
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        Sakarya'da belediye otobüsleri Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek
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        Sakarya'da belediye otobüsleri, 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Büyükşehir olarak vatandaşlarımızın her bayram olduğu gibi bu bayram da yanındayız. Bayram boyunca seferlerimiz ücretsiz olarak yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sahada olacak ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Büyükşehir olarak tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bayram diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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