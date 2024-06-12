Sakarya'da belediye otobüsleri Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek
Sakarya'da belediye otobüsleri, 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.
Sakarya'da belediye otobüsleri, 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir olarak vatandaşlarımızın her bayram olduğu gibi bu bayram da yanındayız. Bayram boyunca seferlerimiz ücretsiz olarak yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sahada olacak ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Büyükşehir olarak tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bayram diliyoruz."
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